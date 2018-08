"Yo ya había terminado de limpiar", contó Alcides. "Me toqué el bolsillo y me di cuenta de que se me había caído un guante. Pensé 'lo dejo', pero algo me decía que tenía que volver. Dejé el carro en la esquina, me puse a hablar con un vecino y le digo 'escuche cómo gritan'. Cuando me di vuelta la vi a ella saliendo con la criatura. Ahí tiré el escobillón y salí corriendo".