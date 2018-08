"Ahora que está esa tecnología de impresiones 3D, una empresa nos había ofrecido comercializar impresiones para los padres que quisieran llevarse el recuerdo e imprimir las caritas en rosa, si es nena o en celeste, si es nene", comentó el doctor. "Hacer eso me parecía muy comercial, no le veía ningún sentido. Pero me quedó dando vuelta la idea para los casos de personas ciegas".