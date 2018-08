A diferencia de Kaplan, él sí se reconocía a sí mismo como el coiffeur de Carlos Menem: "Yo soy nada más que su peluquero, no soy funcionario, ni político como dicen por ahí. Yo trabajo todo el día para el magistrado. Duermo poco, es complicado no se crea, me piden muchas cosas, no es tan simple. Eso sí, si no fuera por él yo no sería reconocido, claro que no". Lo dicho, si no fuera por él, no estaríamos acá, deseándole un muy feliz día.