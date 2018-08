"Quisieron instalar que la institución no es un edificio, que no hay que aferrarse a un monumento, pero esta es la casa de mucha gente, muchos que se fueron a vivir a otros países hoy no pueden creer que se quiera vender Sarmiento", compartió Valentín Bromberg (68) con Infobae, uno de los alrededor de 300 socios que se oponen a la venta y que este jueves participaron del abrazo a la tradicional sede.