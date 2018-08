"Yo quiero conocer mis raíces pero no desde el vacío, me siento llena. No crean que la enfermedad me dijo 'apurate', no te queda tiempo", cierra Tenchi. "Al contrario: justo una enfermedad que mucha gente conecta directamente con la muerte, yo la conecté con la vida. Si le dijeron que estoy muerta, no me está buscando. Bueno, yo hoy me estoy mostrando, le estoy mostrando que estoy viva".