"Llevé bolsos como un flete en tantos viajes a la Quinta, me tuve que comprar tinta, se me borraba el ojete, entonces me hice alcahuete y fumándome un Parisienne, anoté con Sylvapen, los que estaban en la joda y se la repartieron toda, no me tiraron ni un cien", dice una de las estrofas de la milonga.