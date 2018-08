Algunas chicas salían llorando y otras cantando. María Eugencia Cilley, de 28, tapada con una frazada roja, estaba enojada con los 38 representantes que votaron en contra "No entienden lo que se lucha, ni a la mujer. No asumieron la responsabilidad del lugar que ocupan. Más allá de estar a favor o en contra se vio mucha irresponsabilidad. Lo de la senadora que no leyó fue el colmo",comentó con bronca (se refería a Cristina López Valverde, PJ de San Juan), antes de cambiar el gesto y decir con una sonrisa: "Igual los pañuelos no los guardamos ni en pedo, que lo sepan".