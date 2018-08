-Porque dirige a todas las mujeres pero sobre todo a las más desvalidas. Recuerdo cuando trabajaba en el Hospital Álvarez, que llegaban con el aborto iniciado porque se habían metido una aguja de crochet, una aguja de tejer. ¿Y por qué hacen eso? Porque están desesperadas, porque no pueden tener más hijos, no tienen una situación económica para tener más hijos, o por diversas situaciones. Además, somos adultas y tenemos derecho a elegir qué es lo que queremos para nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra familia. ¿Cómo una cantidad de señores que no se pueden embarazar, ni saben cómo sentimos la mujeres, van a disponer de nuestro cuerpo? No somos infantiles, ni nos tienen que enseñar nada, estamos creciendo cada vez más. Hay que separar la reproducción del placer. Esto es fundamental.