-Lo que pasó en este destape de información que hubo en estos últimos días es como consecuencia de alguien que es completamente análogo, no tiene que ver con la parte digital. Básicamente no hay nada nuevo en esto. Lo que sí, en el mundo de hoy que estamos completamente expuestos en una gran vidriera, cada cosa que uno haga debería pensar que lo va a tener que contar. Y yo creo, como me imagino que casi todos, esta gente pensó que no iban a necesitar contarlo. El mundo está cambiando y hoy el escrutinio es mucho mayor. En "Expuestos" digo que este mundo de hoy está impactado por cuatro fuerzas. Velocidad: los cambios y las cosas suceden a un ritmo vertiginoso, y la comunicación tiene mucho que ver con eso. Transparencia: estamos todos expuestos en una gran vidriera. Colaboración: ha despertado un músculo todo esto que antes no tenía con las redes sociales donde colaborar es prácticamente lo que sucede en todo tipo de organizaciones y sociedad. Lo que sucede con los reclamos, se conectan por WhatsApp y la gente se congrega para protestar por una causa común. Y la última es la conciencia social. Somos una sociedad a nivel mundial cada vez más consciente de lo que éramos hace uno, cinco, diez años. Esas cuatro fuerzas impactan en casi todo lo que hacemos. Si yo cuando voy a planear algo no logro pensarlo de esta manera en algún momento va a fallar algo de lo que estoy por hacer. Yo no puedo desarrollar un producto que hoy en día contamina el medio ambiente. No puedo buscar un resultado financiero en una inyección que salva a gente que tiene problemas asmáticos. Si yo crezco el valor que tiene esa medicina, al final del día la sociedad me castiga. Sin embargo, los accionistas van a estar muy contentos porque sube el valor. La sociedad se plantea por ejemplo básicamente el cómo hacés las cosas.