Asencio explica por qué: "La penalización, aunque no haya un condena, castiga a las mujeres porque tener una causa penal no es gratuito. Si necesitas un empleo, te piden un certificado de antecedentes penales o a veces una declaración jurada de que no tenes causas. El expediente genera un estigma y un sufrimiento por el prejuicio. En términos de prueba, a la mujer se la somete a pruebas intrusivas sobre su cuerpo, sobre su intimidad. Pueden ser declaradas rebeldes porque muchas veces no pueden ser notificadas de la causa. Y una causa también significa un gasto económico, perder tiempo para ir a tribunales, en audiencias judiciales, en movilizarse y no poder ir al trabajo", detalló la coordinadora de la Comisión en diálogo con Infobae.