Como la mayoría de estas prácticas clandestinas iba a tener consecuencias. Natalia sufrió una infección y dolores. "No me sentía bien". Se hizo una ecografía en una clínica privada donde le informaron que no se había extraído la totalidad del feto. Luego se atendió en un hospital público donde le hicieron un degrado –una práctica médica para extraer el contenido del útero- y le dijeron que en realidad el embarazo lo había perdido poco tiempo antes del aborto. "Me trataron muy mal. Me quería bañar, me sentí sucia, tenía muchos miedos juntos". Hay muchas cosas que Natalia no recuerda. "Las borré de mi mente porque si no no podes seguir".