"Mis padres me lo contaron todo a los 9 años. En ese entonces yo era muy chiquita y realmente no tomaba dimensión de lo que significaba un aborto. Mis papás me dijeron que la mujer que me tenía en el vientre me había intentado eliminar. Precisamente, esa frase de 'me intentaron eliminar' fue el lema que utilicé siempre para poder superar todos los obstáculos en mi vida".