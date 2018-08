— Me parece que el ateísmo es para sentirse tranquilos en lo nefastos que son con los hombres. Si Dios existe, tienen que rendir cuentas por el saqueo a la sociedad. Frente a eso el único dedo que se levanta y les dice, muchachos, están destruyendo seres humanos, es el de Francisco.

— Sí, sí. Para mí el gran logro de él en términos del testimonio moral, ético, de la Iglesia a nivel universal, es ligar lo que sería la moral sexual con la cuestión ecológica. Benedicto lo intentó, intentó entablar un diálogo con el movimiento ecológico diciendo "a ustedes les preocupa el planeta, el estado de la naturaleza, esto significa que dan por supuesto que hay un Creador, que hay algo donado aquí que tenemos que cuidar. ¿Por qué no aplican lo mismo a la cuestión del aborto? Esto fue maravilloso pero el problema fue de credibilidad. Porque la gente más pro vida, especialmente en los Estados Unidos, también es la que niega el cambio climático. Entonces lo que hace Francisco en Laudato Si, su gran encíclica sobre el medioambiente, es decir: a ustedes les importa el planeta, tiene que importarles también el no nacido. Y si les importa el no nacido tienen que cuidar el planeta también. Lo brillante de Francisco es que no nos deja una puerta de escape, cubre todas las salidas.