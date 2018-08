"Llamaron un remis y le tocó a él. Cerca del penal le encañonaron y le mandaron al asiento de atrás, y luego se metieron por un monte y ahí le ataron los pies, las manos y le taparon la para dejarlo en el baúl. Le pedía que colabore que no era con él la cosa. Cuando se fueron, él reaccionó. Me dijo que parecían personas normales, que estaban re armados, y que cuando pudo salir a pesar del miedo corrió. Atravesó un bañado, perdió el zapato, estaba embarrado y todo mojado. También me dijo que cada vez que venía un auto se escondía porque temía que fueran ellos. Todavía sigue en estado de shock. Tiene 57 años y tenemos cuatro hijos, todos en el sur", relató la esposa del hombre.