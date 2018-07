Durante el martes, el creador de la fundación CONIN disertó en el Parlamento en el marco del debate por el aborto legal. Además de realizar una enfática defensa en contra de que se apruebe la ley, dijo que el preservativo no protege del sida. Lo hizo luego de solicitar que se eduque "para el amor, no para el sexo animal", y realizó una aseveración polémica sobre los anticonceptivos. "El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!".