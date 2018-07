—Impacta muchísimo. O sea, todo me parece un avance, me parece que bienvenidos todos los derechos de la mujer, me parece que está buenísimo. El otro día veíamos publicidades antiguas y es una cosa inaceptable, que no se puede creer, no sólo con la mujer sino también temas raciales… Pero bueno, me parece que nos tenemos que acompañar todos porque no hay que pedirle al otro que en dos minutos entienda todo, que en dos minutos cambie. A veces parece que la gente se tiene que cuidar de lo que dice. En realidad se tiene que cuidar de lo que piensa, porque hay mucha gente que la setean de una manera equivocada, ¿no? Entonces me parece que lo mejor es no ser tan agresivos y tratar de ir todos hacia un lugar mejor.