-Filmus me pareció una persona que escuchaba, inteligente, y no me pareció alineado con el Memorándum de Entendimiento con Irán. Con Timerman la charla fue curiosa. Primero hablamos de su padre. Le dije que, más allá de que hubiera ayudado indirectamente a mi libertad, una vez lo traté de oportunista y me mandó a la p…. "¿Por qué?", preguntó su hijo. "Porque La Opinión estuvo a favor del golpe de Estado de 1976", le contesté. Héctor se rió y me dijo que él le había dicho: "Papá, te estás vendiendo", a lo que Jacobo le dijo: "No hijo, no tenemos que vendernos, ¡tenemos que alquilarnos! Así uno puede venderse muchas veces!".