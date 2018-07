Salió de la casa de una de sus hijas el domingo a las 18. Carlos Quiroga, a bordo de una canoa isleña, debía recorrer un tramo que no le iba a demandar más de dos horas arriba de la embarcación. Se dirigía a la casa de su hermano, también ubicada en el Delta del Paraná, en donde Quiroga vive desde que nació. "Nunca andaba de noche. Su canoa no tenía luces, no sabemos qué le pasó", dijo Fabián, su hijo, a Infobae.