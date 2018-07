"Supuestamente tuvo una discusión con la madre, pero no lo sé, porque hace algunos años que estamos separados y yo no vivo con ella. Justamente este fin de semana íbamos a tomarnos unos días solos, me llama la atención que haya pasado todo esto. Me hace pensar en qué fallé, quizá lo hice como padre, en no preguntarle de más, en no generar otra confianza", sostuvo Martín.