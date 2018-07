En su propuesta pide penas de 6 meses a 4 años en tanto "que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor". Y se elevará de 1 a 6 años de máxima "al que hiciera víctima de actos de crueldad a los animales no humanos". En este proyecto la vivisección es considerado un acto de crueldad. Además agrega la figura de "biocidio", con pena de 2 a 8 años; pide penar la zoofilia y termina: "A los fines de la presente ley será considerado 'animal no humano' a todo aquel ser vivo consciente no humano".