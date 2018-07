"Mire -le dijo al policía-. Soy peruana, llevo toda la vida pagando mis impuestos. Este país no me da salud gratuita, no me da educación gratuita ni seguridad. Así que les exijo que le den a él lo que no me dan a mí". El subcomisario, finalmente, se conmovió. Entre varios policías hicieron pasar a Ariel, lo ayudaron a bañarse y le dejaron pasar la noche en una oficina. Florence todavía no lo sabía pero hacía nueve meses que Ariel (30) vivía en la calle.