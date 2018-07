El nene de 4 años quiso defenderla y, según denunció Brenda, el padre lo agarró de los pelos y quiso pegarle con el palo. "Yo me metí y me pegó en la pierna, los moretones me quedaron durante tres semanas. Después, me empujó por las escaleras. No sé cómo me agarré pero si me caía me mataba, porque caía directamente de cabeza". Las lesiones fueron constatadas por un médico forense. Tras la denuncia, la Justicia ordenó una medida de restricción: su marido ya no podía acercarse ni a ella ni a sus hijos.