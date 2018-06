Por otro lado, mediante la disposición 6336/2018, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución del siguiente producto: "GEL / DEF/ H&C MEDICAL DEVICES S.p.A / MADE IN ITALY /80 ml / hypoallergenic – high conductivity – water soluble Apply between the skin and the electrodes (taking care to have them well cleaned) a small amount of DEF GEL".