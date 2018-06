La madre de Nahir, ex agente de policía, entró en una aparente contradicción. Afirmó que su hija le había pedido que no denuncie a su ex porque temía la reacción de su padre, el oficial principal Marcelo Galarza, "con el carácter que tiene", pero casi al final de su relato admitió entre gritos y llantos que ella misma pidió a su hija que no hiciera ninguna denuncia tras ver el raspón en la pierna. "Yo le dije que no dijera nada", lanzó ante el tribunal.