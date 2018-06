El barrio porteño de Colegiales tiene una esquina muy particular, en Cramer y Virrey Arredondo, por la que muchas veces los camiones y las trafic no pueden circular debido a que los vecinos estacionan en las dos veredas, sobre la senda peatonal, y no dejan suficiente espacio en la calle para el paso de los vehículos de mayor tamaño.