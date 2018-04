Para Sabrina, es importante desmitificar el hecho de que los niños mienten: "Los niños no mienten sobre estas cosas. Ningún niño puede imaginar o fabular situaciones de contenido sexual. Cuando narran eso, nos dicen la verdad". O en palabras de Maira, la tía de Sol, que a pesar del dolor quiere dejar en claro un mensaje a todos los padres: "El primer paso es no poner más en duda la palabra de los chicos. Los niños no mienten. No deben perder credibilidad solo por ser niños".