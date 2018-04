La vida no es binaria, ni es en blanco y negro. Hay momentos en que las palabras "correcto" e "incorrecto" no sirven (a veces, a pesar de hacer todo "bien", sucede algo "incorrecto" de todos modos). Si este no fuera el caso, no me hubiera sorprendido un embarazo no deseado y no planificado. El control de la natalidad funcionaría siempre. La vida tampoco es justa. Si lo fuera, no tendría que tomar la decisión entre decidir cuándo ser madre y poner fin a lo que algunos perciben como una vida humana. La vida es así de desordenada, y nuestras leyes deben reconocer esto.