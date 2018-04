Pero, es muy probable que las mujeres que acuden sin hacer toda esta investigación previa sean confundidas por el lenguaje vago e impreciso de las comunicaciones iniciales. Otros indicios de la postura anti-aborto de este centro que pueden llegar a pasar desapercibidos son los testimonios que aparecen en algunas partes de su página web: citan cartas anónimas de mujeres que confiesan pensamientos traumáticos relacionados con el aborto, frases como "nunca terminaré de pagar este error", "me he sentido muy culpable", "me duele tanto no tener ese hermoso bebé", "hoy desearía abrazar a mis hijos y darles todo el amor que un día les negué" y "con ese asesinato se fue mi vida", delatando una postura subyacente que se opone firmemente al aborto.