La versión que cuentan desde el Ministerio de Educación porteño es distinta. "La alumna no fue sancionada. En un recreo, la rectora le dijo que lo que tenía puesto estaba fuera del código de vestimenta que ellos mismos votaron. Llevaba un vestidito corto que el código marca expresamente que no se puede usar. No fue por el corpiño", cuentan.