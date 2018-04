Su reacción inmediata fue querer huir, pero la retuvieron unos instantes más, y le dijeron que se oponían al aborto. "Me empezaron a explicar que lo que ellas querían es salvar la vida que estaba dentro mío y me dijeron que me iban a dar todo lo que yo necesitaba: comida para el bebé, educación y no sé qué más, que ellas estaban para eso. Les dije que yo había ido para otra cosa. Me dijeron que yo no podía decidir sobre la vida de alguien más, y otras cosas que, la verdad, me re molestaron. Me levanté, me quise ir y me dijeron que me quede, que lo hablemos".