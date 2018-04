Su última pareja la tuvo hace un año, cuando comenzó la debacle en su vida. "Me dejó porque no tenía dónde vivir, fue muy duro. Me propuse que esta situación no puede volver a pasar. Tengo 30 años, no quiero que me pase más. Me angustia pensar en todo lo que hice mal para llegar hasta acá, pero intento tener una actitud positiva. Ya estuve sucio, abandonado y no va a volver a ocurrir. Mirá, a veces tengo plata para pagar una habitación, pero elijo dormir en la calle, ¿sabés por qué? Para despertarme y poder sentarme en un lindo lugar a desayunar. Mi papá me decía: 'Trabajo hay, falta gente con ganas'".