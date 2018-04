Entre los argumentos esgrimidos por la Cámara, aseguraron que "no se vislumbra, al menos por el momento, que la presencia de los ciudadanos chinos encontrados en las instalaciones allanadas, haya obedecido al criterio señalado ut supra, ya que se trata de parientes que habrían sido recibidos en el lugar donde vivía el imputado junto con su familia". Al respecto, destacaron que "el comercio no es propiedad del Xue, por lo que más allá de poder recibir una ayuda ocasional, no se observa que pudiera beneficiarse de algún modo con esa estadía".