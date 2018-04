— Exacto, sí, sí. Coincido. También se plantea esta temática del aborto desde las libertades de cada persona. Es decir, yo quiero ser dueña de mi cuerpo y decido sobre mi cuerpo. Me parece que tienen que sobreponerse los valores que por supuesto surgen de la religión, pero no solamente. En la formación de los profesionales pesa muchísimo esa formación humana y ética que es lo que uno pretende que se lleve el graduado cuando termina. Entonces siempre todos los temas deben ser tratados con absoluta libertad pero también con rigor científico. Porque son después los profesionales que van a salir a la calle a ejercer sus profesiones pero con ese valor humano. Eso es lo que pretende nuestra Universidad desde el primer día que el alumno ingresa. Y no se trata sólo de defender la vida desde la concepción, desde la fecundación, sino, como también señala Su Santidad en la Exhortación, la vida en todo su tránsito. Ayudar al prójimo, luchar contra la pobreza, porque no solamente es la lucha en contra del aborto sino también contra las carencias que padecen muchas personas y que impiden que la vida se desarrolle con dignidad.