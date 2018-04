"Nosotros hablábamos seguido y ella me decía que no la estaba pasando bien, pero no me contaba todo. Hace un mes y medio, más o menos, me pidió ayuda, porque estaba desesperada. Una vez llegó a desmayarla de un golpe. Yo no sabía qué hacer ni a quién recurrir. A veces le decía que estaba haciendo gestiones, pero no estaba haciendo nada", recordó la madre.