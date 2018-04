"Convocamos a varias Instituciones y Asociaciones con padecimientos semejantes y contactamos al Sub Secretario de Deportes del GCBA, Sr. Luis Lobo, al Secretario de Deportes de la Nación, Sr. Carlos Mac Allister, al Vice Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Bs. As, Sr. Juan Pablo Graña, al Director General de Recursos de la Seguridad Social, Sr. Guillermo Ramírez, al Sub Director General de Recaudación, Sr. Sebastián Paladino, al Sub Director General de Servicios al Contribuyente, Sr. Sergio Rufail, al Vice Presidente de la Comisión de Deportes de la Hº Cámara de Diputados de la Nación, Sr. Héctor Baldassi, entre otros, a efectos de encontrar variables posibles que ayuden a disminuir el impacto de tales aumentos. Asimismo, presentamos el 10 de noviembre próximo pasado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación el denominado Procedimiento de Empresas e Instituciones en Crisis estando a la espera de la resolución del mismo", especificaron.