El nene quedó bajo la custodia provisoria de Claudio J., el padre biológico, quien se enfureció cuando vio el maltrato: "No lo podía creer. Quería salir ya corriendo, no me importaba la perimetral, no me importaba nada. Karina me contuvo, me dijo que ponga la mente en frío y no me quedó otra de hacer todos los pasos correspondientes, sabiendo que tenía una denuncia".