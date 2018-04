"Cuando me dijeron que escribieron a mí no me pareció correcto y en el fondo sabía que algo como esto iba a pasar, porque es un Parque Nacional, un área protegida y conservada. No se puede rayar ni modificar nada, soy estudiante de guía de turismo, eso lo sé muy bien. Pero bueno ellos no vieron la gravedad de lo ocurrido y por así decirlo no me escucharon. El lunes pasado me llegó el primer mensaje y ahí me di cuenta de todo lo que se iba a venir", agrega.