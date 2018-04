"El proyecto que el gobierno presentó sin consultar y a espaldas de las cooperativas de recuperadores urbanos y las organizaciones ambientales, tiene dos cuestiones alarmantes: primero cambia las metas de reducción de residuos enviados a relleno sanitario, producto del fracaso en las políticas ambientales, de reducción de residuos y separación en los hogares. Un claro ejemplo de esto es que el 40% de lo que se envía al CEAMSE son residuos potencialmente reciclables", dijo Mariano Recalde, diputado de Unidad Ciudadana. "En segundo lugar, Larreta propone una tecnología obsoleta en otras partes del mundo -como en Europa, donde se dejó de financiar este tipo de proyectos- que es quemar la basura, con la excusa de "generar energía", aunque esta energía sea costosa, sucia y no renovable. Ningún funcionario ha podido explicar técnicamente el potencial daño al medioambiente ni el impacto en la salud de los vecinos. Mucho menos el impacto laboral sobre los recuperadores urbanos. La solución no es quemar la basura, sino apostar a la reducción, reciclado y reutilización", agregó el representante kirchnerista que dejó claro que no apoyarán la iniciativa.