Un amigo del tripulante aseguró en diálogo con Mallorca Diario que dejaron el barco en la localidad de Sitges debido a una avería en la batería de la embarcación con la idea de continuar este lunes el viaje a Denia. Pero, dijo, César estaba apurado por el vuelo que debía tomar el domingo y, aunque se le recomendó que no utilizase el barco averiado, no hizo caso y salió al mar con condiciones meteorológicas muy adversas. Luego le envió varios mensajes de WhatsApp y no obtuvo respuesta.