-Me cuesta creer eso. Porque realmente hay algunos cambios en los comportamientos de los argentinos que fueron buenos, como el haber dejado de fumar dentro de los lugares cerrados, por ejemplo. Pero en lo que refiere al tránsito no ha ocurrido lo mismo. Creo que es un tema relegado, en el que no se promueven otros factores que harían que la gente reflexione un poco más en cuestiones que hacen a la seguridad vial, y en particular al control sobre el posible infractor. Todos los países del mundo que han reducido sus estadísticas de siniestros viales han trabajado satisfactoriamente sobre el control. En Argentina aún no le hemos encontrado la vuelta.