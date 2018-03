"Negativo, la instrucción fue que se mantuviera fuera de la pista 35", retruca la controladora aérea, y a continuación el piloto de la aerolínea brasileña dice "ok, lo lamento. Entendí que había sido autorizado a ingresar a la pista 35, no que teníamos que esperar". "Esa no fue la instrucción, mantenga la posición ahora", ordenó la controladora, instrucción que fue acatada por el piloto del Boeing.