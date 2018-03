Ante otra pregunta, recordó que "hace 50 o 60 años el Estado entendió que la educación estaba tan bien que se desentendió de ella. Y hoy algunos actores sindicales, por conservar viejos privilegios, no quieren que avancemos, no dejan dictar políticas públicas", cuestionó, y reforzó la idea de que "nosotros no adoctrinamos" al tiempo que insistió en que es el Estado el que debe decidir sobre la educación.