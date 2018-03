—No creemos que haya una sola forma de salir del problema. De hecho, la denuncia no es la primera instancia muchas veces. Es el reconocimiento de una situación de victimización, el acompañamiento, la red de sostén que tiene que tener para que cuando haga la denuncia y se active el aparato judicial, realmente encuentre la resolución al problema. Yo creo que la mujer, para darse cuenta, lo que tiene que hacer es un trabajo con ella, con su estereotipo femenino, para realmente asumir el lugar de igualdad que tiene con el varón. Al asumirla, va a ir viendo que hay cosas que no le cierran, hasta decir "No, realmente este muchacho no es para mí". El tiempo que permanezca con esa persona es lo que a nosotros nos marca la mayor necesidad de una asistencia específica con esa mujer. Muchas mujeres que ya están en una situación de asumir su igualdad plena con los varones, en la primera cita dicen ya "No, este muchacho a mí no me gusta". Otras están cuarenta o cincuenta años a su lado.