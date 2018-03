A pesar de que su papá le sugirió que no siguiera sus pasos, nada detuvo su marcha. Lavó copas, realizó el repulgue de las empanadas, aprendió a hacer una masa y ayudó al maestro pizzero. "Hace tres años me inscribí en la Escuela APPyCE (Asociación de propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina) porque me faltaba la teoría. Tenía todo el conocimiento de la práctica, pero quería aprender y conocer cada una de las variables que permiten lograr una pizza exquisita", dijo.