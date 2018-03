Ayer miércoles, antes de ser desafectada, Pando había comentado: "Hace dos días comencé a trabajar en un colegio como maestra, feliz d volver al aula, a lo que más me gusta y poder ayudar en mi casa con los gastos.Ya los intolerantes de siempre están difundiendo q la "defensora de los genocidas"como ellos me llaman está trabajando, cómo si notuviera derecho a trabajar por pensar distinto. Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!"