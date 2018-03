—¿Y pagar multas, por ejemplo? En España, por ejemplo, si no te ponés el cinturón de seguridad en un taxi pagás una multa…

—Esa sería la solución ideal. Pero todas las leyes de tránsito tienen, en general, esa multa. La pregunta es por qué no se cumple, por qué eso no es un incentivo suficiente para que la gente cumpla con las normas, o por qué estas no generan prevención. Y la respuesta es porque no hay cumplimiento, no hay expectativa de que esa norma vaya a ser cumplida. En pocas palabras: no pasa nada si no lo hace.