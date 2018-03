"Estoy en Colombia, no en Bogotá, en un sitio seguro. No sé exactamente qué día iré para la Argentina, pero sí a la brevedad. Estoy organizando algunas cosas, incluyendo la parte del pasaje", dejó saber, respecto a su estado de salud que se sabía era delicado. "Estoy mucho mejor que hace unos días. El solo hecho de no tener el estrés me ayuda a sentirme mejor y se sabe que la disposición mental ayuda a la recuperación".