Pero todo comenzó a derrumbarse en 2010, cuando un automóvil la embistió a la salida del trabajo, en su moto, rumbo a su casa. "Estuve casi seis meses con licencia porque me costó mucho recuperarme. Allí comenzó mi problema con la empresa. En la ART presentaron todos los papeles e incluso me mandaban un médico desde el trabajo para constatar que estaba en mi casa, recuperándome. Volví para trabajar 3 meses y me deprimí mucho. No podía manejar. Tenía miedo de atropellar a alguien y eso era durísimo. Realmente estaba deprimida. A mí no me importaba morirme, pero yo pensaba: 'Si salgo con el colectivo y me agarra algún bajón y mato a un peatón o a los pasajeros que llevo no voy a recuperarme nunca más'".