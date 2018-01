Además de tener un argumento muy bonito, este mito me parece conmovedor. Habla del amor incondicional, y de la entrega, de los sacrificios. Alcíone está tan apegada al verdadero ser de Ceix que quiere acompañarlo a toda costa, aun habiendo tenido premoniciones acerca de una posible y trágica muerte. Ceix, para protegerla, se niega. Luego las cosas no salen del todo bien. O eso parece. Pero pensémoslo por un segundo. ¿No es el final de esta historia, en términos puramente mitológicos, un final feliz? Hay una entrega humana, y como resultado dos hermosos pájaros son creados. Pájaros que traen calma a los vientos de la región, pájaros que aportan algo bueno. Son varios los mitos clásicos que incluyen metamorfosis, cambios, transformaciones. Y esta metamorfosis es una de la más lindas. Ese amor que había unido a Ceix y a Alcíone es recompensado, más allá de la muerte humana, con esta transformación prodigiosa. Vale decir que todo aquello que en primera instancia parecía algo negativo y trágico, resuelve luego en algo luminoso y eterno. Esos dos pájaros, claro, no suponen dos pájaros individuales, sino toda una especie nueva. Representan la parte por el todo. Esas aves son símbolo de lo perdurable, de lo nuevo.