El gasto diario aproximado es de $920 y, en total, se llevan gastados $22.400 millones en total, lo que representa un 28,5% más que en la primera quincena de enero 2017. Aún así, la CAME destacó que la venta minorista no despegó y que las familias "compran reducido todo lo vinculado a rubros que no hacen a sus vacaciones y eso se nota en las calles, que si bien están repletas de gente, pocas circulan cargando bolsas". Por otro lado, en el ámbito gastronómico, los bares y restaurantes se mantienen con buena actividad.